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استخدام "خاطئ" لمدفئة يودي بحياة طفلين في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-02-01T20:08:12+0000
استخدام "خاطئ" لمدفئة يودي بحياة طفلين في البصرة

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني العراقي، الاثنين، بمصرع طفلين في محافظة البصرة جراء حريق ناجم عن مدفئة نفطية.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق اندلاع داخل منزل مكون من طابقين في منطقة حي الجهاد وسط البصرة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع انتشلت طفلين من وسط الحريق؛ أحدهما طفل بعمر ثلاث سنوات، والثانية طفلة بعمر سنتين فارقا الحياة في مستشفى البصرة التعليمي، فيما تم انقاذ أربعة أفراد من العائلة.

وأضاف البيان أن سبب الحادث كان نتيجة الاستخدام الخطأ لمدفئة نفطية.

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