استخبارات نينوى تعتقل مقدم برامج تلفزيوني

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بأن مديرية استخبارات المحافظة ألقت القبض على إعلامي يعمل مقدماً لبرنامج تلفزيوني يتناول ملفات حساسة داخل بعض المؤسسات، وذلك استناداً إلى أمر قضائي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المديرية نفذت أمر القبض بحق الإعلامي بلال صفاء الحسيني، مقدم برنامج "خط أحمر" في إحدى القنوات الفضائية العراقية، مبيناً أن العملية جاءت على خلفية دعاوى وشكاوى منظورة أمام القضاء.

وأضاف أن الإعلامي، وهو من خارج محافظة نينوى، جرى استقدامه إلى مدينة الموصل قبل تنفيذ أمر القبض بحقه.

وتابع المصدر أن التحقيقات تتضمن مراجعة معطيات ومؤشرات بشأن صلات محتملة بعدد من الضباط والمسؤولين على ارتباط بالملف، من دون أن يصدر حتى الآن أي موقف قضائي نهائي بشأن تلك المعطيات.

وأكد أن الإجراءات القانونية مستمرة تمهيداً لعرض المتهم على القضاء، لاتخاذ ما يلزم وفق الأطر القانونية.