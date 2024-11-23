استخبارات كركوك تكشف عن هويات ارهابيين قتلوا بضربة جوية

شفق نيوز/ كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، تفاصيل جديدة عن 5 قيادات داعشية قتلوا بغارة في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت طائرات F-16 ضربة جوية في وادي زغيتون، حيث أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من بينهم:

1 - الإرهابي المكنى (أبو جوار) المعاون الإداري لما يسمى ولاية كركوك

2 - الإرهابي المكنى (أبو مصعب) آمر مفرزة قاطع الرشاد لما يسمى ولاية كركوك.

3 - الإرهابي المكنى (أبو حذيفة) إعلامي ما يسمى ولاية كركوك.

وأشار البيان "الإرهابيين الآخرين يعملان بصفة مقاتل في ما يسمى ولاية كركوك وتم العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة وأعتدة ومواد لوجستية وحزامين ناسفين تم تدميرهما وكذلك تم تدمير المضافة بالكامل".

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من يوم السبت، نقلاً عن قيادة العمليات، إنه "يوم امس (الجمعة) تم استهداف مضافة للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو بطائرات F_16".

وتابعت: "قد خرجت بالساعة 500 من فجر اليوم السبت، قوة من الغيارى في الفوج الأول اللواء 63 قوات خاصة وكتيبة استطلاع الفرقة 11 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش مكان الضربة، إذ عملت على فتح جوالة لقوة الواجب من قبل الفرقة 11، وبالساعة 900 تم العثور على (5) جثث للإرهابيين داخل مضافة نتيجة الإصابة الدقيقة لصقور الجو".