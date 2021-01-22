استخبارات ديالى تطيح بمفجري محطات الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت استخبارات محافظة ديالى، الجمعة، القبض على 3 من منفذي هجمات جلولاء ومفجري محطات الكهرباء شمالي الناحية.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من استخبارات ديالى بقيادة مدير استخبارات ديالى العميد علي السوداني نفذت عملية نوعية في اطراف جلولاء واسفرت عن اعتقال 3 ارهابيين في قاطع ناحية جلولاء كان لهم دور مباشر بالعملية الارهابية الاخيرة التي استهدفت محطات الكهرباء وراح ضحيتها عدد من القوات الامنيه والمواطنين".

وأكد البيان "العثور بحوزتهم على مئات الجوازات والاف (الفسفورات)، واحيلوا إلى الجهات القانونية والقضائية".