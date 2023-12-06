استخبارات بغداد تتعقب شخصاً كتب عبارات مسيئة على تمثال "أبي جعفر المنصور"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الكرخ، يوم الأربعاء، اعتقال شخص كتب عبارات "مسيئة ومشينة" على تمثال "أبي جعفر المنصور".

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها استخبرت معلومات تتعلق بقيام أحد الأشخاص بكتابة عبارات مسيئة ومشينة على تمثال أبي جعفر المنصور الواقع في منطقة المنصور، والتي من شأنها اثارة حفيظة المواطنين ومشاعرهم، والتي دفعت بالمدونين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة بملاحقة الفاعل ومحاسبته".

وأضاف ، "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري عن الفاعل وتعقب مكان تواجده وبعد ساعات من البحث وجمع المعلومات تم التوصل الى الفاعل والقاء القبض عليه".

وتابع البيان "لدى التحقيق مع المتهم اعترف صراحة قيامه بكتابة هذه العبارة المسيئة، و دونت أقواله واحيل الى الجهات المعنية استعداد لمثوله أمام القضاء لينال جزاءه العادل".