استخبارات بابل تعتقل شخصاً يروج لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر في مديرية استخبارات وأمن بابل، مساء اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخص يروج لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على أحد المروجين لأفكار تنظيم داعش بعد قيامه بنشر محتوى تحريضي عبر صفحته الشخصية ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "المفارز باشرت فوراً بعمليات الرصد والمتابعة وتمكنت من تحديد موقع المتهم وإلقاء القبض عليه خلال ساعة واحدة فقط من نشره المواد الدعائية، وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".