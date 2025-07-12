استخبارات الأنبار تعتقل 6 من "تجار ومروجي" المخدرات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، القبض على 6 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات فرقة المشاة السابعة وبالتنسيق مع قسم المخدرات والمؤثرات العقلية تم إلقاء القبض على 6 متهمين بتجارة وترويج المخدرات وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن "المتهمين صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 28 مخدرات"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم أصوليا إلى الجهات المختصة".