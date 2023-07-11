استخبارات النجف تقبض على قاتل بعد ساعة من تنفيذ الجريمة

شفق نيوز/ القت مفارز وكالة الاستخبارات في النجف، يوم الثلاثاء، القبض على قاتل قام بقتل شخصين بعد ساعة واحدة من ارتكابه الجريمة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة النجف تلقت معلومات تتعلق بحادث انقلاب عجلة وبداخلها جثتين لشخصين مجهولي الهوية في حينها وقد تعرضوا الى اطلاق نار في أماكن مختلفة من الجسم وقد تم التنسيق التام مع قيادة شرطة النجف وتفعيل الدور الاستخباري، وتشكيل فريق عمل استخباري لتقديم كل الإمكانات اللازمة لقيادة شرطة محافظة النجف والتي قامت بضبط العجلة وعثرت بداخلها على رمانات يدوية ومواد مخدرة ومبالغ مالية".

وتابع البيان "بعد مرور ساعة من وقت ارتكاب الجريمة تمكن فريقنا الاستخباري من إلقاء القبض على الجاني وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بهذه الجريمة نتيجة لخلافات عائلية وضبط السلاح المستخدم في الجريمة من قبل مفارزنا".

وأشار إلى "تدوين أقوال المتهم قضائيا وتم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافات المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 406 القتل العمد وأحيل الى الجهات المعنية لينال جزائه العادل".