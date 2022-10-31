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استخبارات السليمانية تعتقل 3 "إرهابيين"

Category: أمـن

Date: 2022-10-31T09:13:57+0000
استخبارات السليمانية تعتقل 3 "إرهابيين"

شفق نيوز/ القت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية، يوم الإثنين، القبض على 3 مطلوبين للقضاء بتهم "الإرهاب".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية امنية امتازت بالدقة والسرعة واستنادًا الى معلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع مديرية اسايش محافظة السليمانية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء وفق قضايا ارهابية، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (١/٤) ارهاب".

واوضحت انه "تم القبض عليهم من خلال تواجدهم في احدى مناطق محافظة السليمانية، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وسيتم تسليمهم الى جهة الطلب".

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