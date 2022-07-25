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استخبارات السليمانية تطيح بـ"إرهابي" فرّ من سجن تسفيرات صلاح الدين قبل 12 عاماً

Category: أمـن

Date: 2022-07-25T14:01:05+0000
استخبارات السليمانية تطيح بـ"إرهابي" فرّ من سجن تسفيرات صلاح الدين قبل 12 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، القبض على عنصر "إرهابي" هرب من سجن تسفيرات صلاح الدين منذ 12 عاماً.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية تمكنت من القاء القبض على احد العناصر الارهابية الهاربة من سجن استئناف محافظة صلاح الدين عام(٢٠١٠)".

واوضحت ان "السجين صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب، وجاء القبض من خلال تواجده في احدى مناطق محافظة السليمانية".

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