استخبارات الداخلية تلقي القبض على آمر "شؤون المجاهدين" بتنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية، يوم الأحد، القبض على أحد آمري ما يسمى "مكتب شؤون المجاهدين" في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية.

وأضاف البيان أن المقبوض عليه "عمل أحد آمري مكتب شؤون المجاهدين بما يسمى قاطع نينوى ضمن عصابات داعش".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوال (المتهم) بالاعتراف وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".