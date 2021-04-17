استخبارات الداخلية تعلن إحباط إدخال مخدرات من دولة مجاورة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم السبت، عن القبض على تاجر وناقل للمواد المخدرة من إحدى دول الجوار في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر لإلقاء القبض على المتسللين ومهربي المواد المخدرة ، مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة والذي يقوم بنقل وتهريب المخدرات من احدى دول الجوار وادخلها الى العراق بصورة غير رسمية وبالجرم المشهود وبحوزته (١٠كغم) من مادة الحشيشة المخدرة".

وأشارت إلى "ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإيداع المتهم التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".