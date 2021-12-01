استخبارات الداخلية تطيح بثلاثة دواعش "خطرين"

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ثلاثة عناصر خطرين من تنظيم داعش في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب)".

وأوضحت أن "الارهابي الاول عمل بصفة عنصر استخبارات لصالح عصابات داعش الارهابية ضد قواتنا الامنية بناحية حمرين وعمل على تجهيز المفارز الارهابية المتواجدة في جبال حمرين بجميع احتياجاتهم من الأرزاق والأدوية وغيرها من المواد".

وأضافت، "اما الإرهابي الآخر عمل بصفة مقاتل ضد قواتنا الامنية في قضاء تكريت، وعمل ايضا ضمن ما يسمى ( ديوان عقارات الدولة اللااسلامية) حيث قام مع افراد مجموعته الارهابية بمصادرة دور منتسبي الاجهزة الامنية في مدينة تكريت والكتابة عليها ونصب السيطرات الوهمية مع افراد مجموعتة الارهابية داخل تكريت وتهريب المشتقات النفطية لصالح عصابات داعش".

وأشارت إلى أن "الارهابي الثالث عمل بصفة مقاتل في صفوف عصابات داعش الارهابية بما يسمى قاطع ابو صفه في الناحية ذاتها ضد قواتنا الامنية ومراقبة تحركاتهم"، منوهة إلى "تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".