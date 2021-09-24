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استخبارات الداخلية تطيح بالأب صاحب فيديو التعذيب "الوحشي"

Category: أمـن

Date: 2021-09-24T17:24:37+0000
استخبارات الداخلية تطيح بالأب صاحب فيديو التعذيب "الوحشي"

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إلقاء القبض على أب ظهر في مقطع فيديو وهو يعذب ابنه بطريقة وحشية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من وسائل الإعلام تداولت مشهد فيديوي يظهر قيام اب بتعذيب ولده الصغير بطريقة عنيفة ووحشية ما سبب له جروح عميقة في مختلف أنحاء جسمه".

وأضافت أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر أوامر بإلقاء القبض على الأب لمخالفته القوانين النافذة والتصرف بعيدا عن الأخلاق الإسلامية والأضرار بالتماسك الأسري الذي يتحلى به مجتمعنا الكريم".

وتابعت، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية بإلقاء القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والاصولية معه تمهيدا لاحالته للقضاء".  

وكانت وكالة شفق نيوز، قد نشرت أمس الخميس مقطع فيديو أظهر مشاهد دموية لتعنيف شخص لابنه الطفل، في إحدى المدن العراقية.

ويظهر الطفل في المشهد المصور وهو يتوسل لوالده أن يتركه، وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء.

ولم يتضح على الفور مكان وزمان تصوير المقطع.

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