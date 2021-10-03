سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استخبارات الداخلية تصدر خمسة توجيهات عاجلة لتأمين الانتخابات

Category: أمـن

Date: 2021-10-03T20:21:52+0000
استخبارات الداخلية تصدر خمسة توجيهات عاجلة لتأمين الانتخابات

شفق نيوز/ أصدرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، توجيهات خاصة للعناصر الأمنية، بشأن عملية الاقتراع المقرر انطلاقها خلال أيام قليلة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تفاصيل توجيهاتها، "بعدم ترك الواجب لحين نهاية عملية الاقتراع".

كما دعت "رصد الثغرات والخروقات كافة والابلاغ عنها فوراً، وعدم التدخل في عمل المفوضية، ويكون التواجد خارج المركز، عدم التدخل والتأثير على الناخبين، بالإضافة إلى منع الترويج للمرشحين".

وكانت آمرية قوات حفظ القانون، أعلنت يوم الأحد، البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وذلك قبل أسبوع فقط من فتحها أمام الناخبين.

related

تحديث.. مقتل ضابط في الداخلية العراقية بعد شجار مع مسلحين ببغداد

Date: 2021-04-19 08:50:16
تحديث.. مقتل ضابط في الداخلية العراقية بعد شجار مع مسلحين ببغداد

الداخلية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل: المتهم بتفجير الكاظمية عنصر أمني متواطئ مع داعش

Date: 2021-06-06 21:49:13
الداخلية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل: المتهم بتفجير الكاظمية عنصر أمني متواطئ مع داعش

الداخلية العراقية توضح أسباب حل قوات امنية مثيرة للجدل

Date: 2020-09-06 07:38:00
الداخلية العراقية توضح أسباب حل قوات امنية مثيرة للجدل

الداخلية العراقية تنفذ حملة واسعة لغلق النوادي الليلية غير المجازة ببغداد

Date: 2020-12-06 21:43:57
الداخلية العراقية تنفذ حملة واسعة لغلق النوادي الليلية غير المجازة ببغداد

الداخلية العراقية تصدر توضيحا على الوضع الامني ببغداد

Date: 2019-12-15 21:43:13
الداخلية العراقية تصدر توضيحا على الوضع الامني ببغداد

الداخلية العراقية تعلن توقيف ضابط برتبة عقيد بتهمة اغتصاب فتاة

Date: 2020-06-27 13:33:45
الداخلية العراقية تعلن توقيف ضابط برتبة عقيد بتهمة اغتصاب فتاة

السلطات ترفض الاعتداء على مكتب "ام بي سي" في العراق

Date: 2020-05-18 13:39:39
السلطات ترفض الاعتداء على مكتب "ام بي سي" في العراق

الداخلية العراقية تصدر توضيحاً بعد عقوبات بحق ضباط ومنتسبين "متمردين"

Date: 2020-09-10 11:53:27
الداخلية العراقية تصدر توضيحاً بعد عقوبات بحق ضباط ومنتسبين "متمردين"