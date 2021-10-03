استخبارات الداخلية تصدر خمسة توجيهات عاجلة لتأمين الانتخابات

شفق نيوز/ أصدرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، توجيهات خاصة للعناصر الأمنية، بشأن عملية الاقتراع المقرر انطلاقها خلال أيام قليلة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تفاصيل توجيهاتها، "بعدم ترك الواجب لحين نهاية عملية الاقتراع".

كما دعت "رصد الثغرات والخروقات كافة والابلاغ عنها فوراً، وعدم التدخل في عمل المفوضية، ويكون التواجد خارج المركز، عدم التدخل والتأثير على الناخبين، بالإضافة إلى منع الترويج للمرشحين".

وكانت آمرية قوات حفظ القانون، أعلنت يوم الأحد، البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وذلك قبل أسبوع فقط من فتحها أمام الناخبين.