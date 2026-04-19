استخبارات البصرة تفكك شبكة لداعش وتعتقل جميع عناصرها

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة، يوم الأحد، تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش"، وإلقاء القبض على جميع عناصرها البالغ عددهم ستة متهمين.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تبين أن أفراد الشبكة كانوا يروّجون لأفكار تكفيرية متطرفة، ويخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت أن "الجهد الاستخباري الاستباقي أسهم في إحباط مخططات الشبكة قبل تنفيذها، وإلقاء القبض على عناصرها بالكامل".

وأقرّ المتهمون، بحسب البيان، بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" ومبايعتهم له، فيما تم تصديق أقوالهم قضائياً، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.