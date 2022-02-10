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استحوذت عليها مكافحة الإرهاب بمعركة الموصل .. العراق يسلم أسبانيا "راية داعش"

Category: أمـن

Date: 2022-02-10T10:12:19+0000
استحوذت عليها مكافحة الإرهاب بمعركة الموصل .. العراق يسلم أسبانيا "راية داعش"

شفق نيوز/ التقى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، يوم الخميس، رئيس هيئة أركان الجيش الأسباني الأدميرال تيودورو استيبان لوبيز كالديرون رفقة سفير اسبانيا في العراق بيدرو مارتينيث.

وذكر بيان صادر عن الجهاز ان الجانبين تباحثا حول العلاقات الثُنائية بين البلدين وسُبل مُكافحة التنظيمات الإرهابيـة المُتطرفة في المنطقة والعالم، كما وبحث اللقاء تعزيز المجالات الفنية واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة بما يُحقق مصلحة البلدين .

وأكد أن زيارته جاءت من أجل تعزيز التعاون واستمرار العمل المُشترك من أجل الوقوف بوجه الإرهاب وتجفيف منابعه التي تُشكل خطرًا على العالم أجمع .

ومن جانبه ثمن رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب هذه الزيارة التي وصفها " بالهادفة ".

وخلال معرض حديثه أوضح الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي أن سقف طموح قوات جهاز مُكافحة الإرهاب عالي جدًا من ناحية تطوير الأساليب العملياتية والتدريبية والمعلوماتية، مؤكدا سعيه المُستمر بالتعاقد على أفضل التقنيات الألكترونية والأسلحة الحديثة.

كما وأستعرض رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب أبرز العمليات العسكرية النوعية المُنفذة خلال العامين المُنصرمين على بقايا الإرهاب في البلاد والتي استهدفت رؤوس كبيرة أفشلت الكثير من المُخططات الإرهابية داخل البلاد .

وختامًا تبادل الطرفان الهداية حيثُ أهدى الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي للأدميرال تيودورو ، راية " تنظيم داعـش " الإرهابي المهزوم والتي إستحوذت عليها قوات جهاز مُكافحة الإرهاب أثناء معركة الموصل، كتعبير رمزي عن النصر التي حققته القوات العراقية، وفقا للبيان.

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