استحداث قوة "ضارية" لردع النزاعات العشائرية في البصرة

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات البصرة، يوم الأحد، استحداث قوة أطلق عليها "القوة الضارية" مهامها ردع النزاعات العشائرية في المحافظة.

وذكر قائد العمليات، اللواء الركن علي الماجدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البصرة من أفضل المحافظات الآمنة لولا النزاعات العشائرية التي أصبحت الشغل الشاغل للقوات الأمنية وعكست الصورة السلبية للمحافظة، وذلك بعد دراسة الواقع الأمني لقاطع المسؤولية".

وأضاف الماجدي، على إثر ذلك تقرر "استحداث قوة قادرة لمجابهة تلك النزاعات والقضاء عليها أو الحد منها"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية في البصرة تعمل وبشكل جدي على نصب كاميرات المراقبة الذي يعد من أهم المشاريع الأمنية".

ومن جانب آخر، أكد قائد العمليات، حرص القوات الأمنية بالمحافظة على تأمين الحماية للمواطنين خلال الفترة القادمة التي ستشهد الانتخابات البرلمانية.

وفي مجال مكافحة المخدرات، لفت الماجدي، إلى عمل الجهات ذات العلاقة على "إيجاد بنى تحتية قادرة على غلق منافذ توريد المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".