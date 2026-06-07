استجابة لمناشدة رقمية.. تحرير فتاة عُذّبت واحتُجزت قسرياً لشهر في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتحرير امرأة كانت محتجزة داخل أحد المنازل في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، عقب مناشدة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية شكلت فريق عمل مختصاً بعد رصد مناشدة للضحية تحدثت فيها عن تعرضها للخطف والاحتجاز القسري داخل منزل في المنطقة.

وأضاف أن التحريات والإجراءات الميدانية أسفرت عن تحديد مكان احتجاز المرأة وتحريرها، حيث تبين أنها كانت مقيدة ومحتجزة منذ أكثر من شهر، وتعرضت خلال تلك الفترة إلى التعذيب.

وأشار المصدر، إلى نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، فيما تم إلقاء القبض على المتهم وإيداعه التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للقانون.