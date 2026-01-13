استجابة لطلب من استراليا .. العراق يعتقل أحد "أخطر" التجار الدوليين للمخدرات

شفق نيوز - بغداد

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات وجرائم أخرى، المطلوب للقضاء العراقي والدولي، وذلك استجابةً لطلب رسمي مقدم من دولة استراليا.

وذكر المركز في بيان اليوم، أنه تم القبض على المدان "كاظم مالك حمد ربح الحجامي" بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، بعد استحصال الموافقات الأصولية من مجلس القضاء الأعلى على إجراء التحقيقات بحقه، حيث تمت المباشرة بالإجراءات من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بالنظر في قضايا المخدرات.

واعتبر البيان، أن المتهم يُعد من "اخطر" المطلوبين عالمياً، وهو المسؤول عن استيراد كميات كبيرة من المخدرات إلى دولتي العراق وأستراليا، وكذلك تهريب مادة الهيروين المخدرة، إضافة إلى اشتراكه مع ابرز عصابات الجريمة المنظمة في استراليا – سيدني مسؤولة عن حوادث إطلاق النار وجرائم القتل والخطف والاعتداءات العنيفة والابتزاز واستيراد المخدرات.

وأشار المركز في بيانه الى اشتراك المتهم مع عصابات خارجة عن القانون تمتلك نفوذاً واسعاً في داخل استراليا والشرق الأوسط والمسؤولة عن تنفيذ القتل واطلاق النار وغسل الأموال والاحتيال والاعتداءات والحرائق والاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي.