استبعاد شن هجمات "مؤثرة" في كركوك.. محيطها في خطر

شفق نيوز/ استبعد النائب عن محافظة كركوك جمال محمد شكور يوم الجمعة قدرة تنظيم داعش على تهديد مدينة كركوك وشن هجمات مؤثرة داخلها، محذرا من خطر داعش في أطراف المدينة.

وقال شكور لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش عاجزة عن اختراق دفاعات وتحصينات كركوك الامنية وتحاول بشتى السبل شن هجمات وضربات لزعزعة الامن واثبات الوجود".

وأشار إلى "وجود تحركات لداعش في اطراف مناطق الدبس والحويجة والمناطق الجنوبية عبر مفارز متحركة او هجمات بعبوات ناسفة تستهدف القطعات الامنية".

وشدد شكور على "ضرورة التنسيق الامني بين القطعات الاتحادية والاجهزة الامنية الكوردية في محيط كركوك واعادة اشراكها في الملف الامني وخطط مكافحة الارهاب لتفادي اي خروقات أمنية تستهدف السلم الاجتماعي في كركوك الى جانب اجهاض اي محاولات لاحياء خلايا نائمة في المحافظة".

وكانت مصادر أمنية قد تحدثت عن معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخطط لعناصر داعش للعودة الى كركوك بعناوين جديدة وإحياء خلايا نائمة لضرب وتهديد الاستقرار.