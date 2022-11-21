استبدال بين مديري استخبارات القيادة العامة وميسان وقائد شرطة الكرخ يباشر عمله

شفق نيوز / افاد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بإجراء استبدال بين مديري استخبارات القيادة العامة وميسان، فيما باشر قائد شرطة بغداد الكرخ مهام عمله ضمن ملاك وزارة الداخلية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز إنه "تقرر نقل اللواء (حربي سرحان ساجت مشتت) من منصب مدير مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية الى منصب مدير مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة ميسان ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وأضاف أنه "تقرر نقل العميد (عمار جبار عبد الزهرة حسين)، من منصب مدير مديرية استخبارات المحافظة أعلاه إلى منصب مدير مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية ضمن ملاك الوكالة آنفاً".

وبينت الوزارة أن هذا الاستبدال جاء "لمقتضيات المصلحة العامة".

من جهة أخرى افاد مصدر آخر؛ إن "قائد شرطة بغداد الكرخ العميد الركن الحقوقي محمد رشيد صالح باشر مهام عمله قائدا لقيادة شرطة بغداد الكرخ حيث أجرى جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ تشكيلات القيادة واجبها ضمن قاطع المسؤولية ونقاط المهام".

ونقل المصدر عن العميد الجديد تأكيده على "توجيهات وزير الداخلية المحترم بصدد العمل الجاد والحقيقي على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وضرورة العمل من أجل تنفيذ توجهات الوزارة في محاربة الفساد والمفسدين".