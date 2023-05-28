اسايش كوردستان تؤكد انتهاء عمليات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت مديرية عمليات مؤسسة اسايش كوردستان، اليوم الأحد، أن قوات الاسايش التابعة لحكومة إقليم كردستان نفذت عملية واسعة النطاق لطرد فلول داعش في مناطق متفرقة .

وقالت المديرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مديرية عمليات مؤسسة اسايش كوردستان بالتعاون مع قوات سبعين لقوات البيشمركة، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية نفذت عملية واسعة النطاق في مناطق (زنانة وبلكانه وغرا وقوري جاي ) ضمن حدود گرميان .

واضاف انه بناء على معلومات استخبارية أولية، بدأت عملية البحث صباح يوم أمس ونتج عن العمليات اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ وأماكن التخطيط الخاصة بما تبقى من عناصر داعش الإرهابي .

وبحسب البيان، فإن العملية استغرقت يومين بهدف القضاء على مقاتلي داعش في هذه المناطق.

من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تنفيذ قوات الجيش العراقي والبيشمركة ووزارة الداخلية والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والمفارز الفنية من مديرية الاستخبارات العسكرية والصنوف الساندة والخدمية الأخرى، على مدار يومي 27-28 أيار الجاري، المرحلة الخامسة من عمليات "سيوف الحق"، شملت المناطق ذات الاهتمام المشترك بين المركز والإقليم.

ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة في ديالى وطوز خرماتو وكركوك، كانت النتائج على النحو الآتي:- - العثور على (43) وكراً للارهابيين و(3) أنفاق و( 11) عبوة ناسفة و( 5) قنبرة هاون 82 ملم و(4) قنابر 60 ملم وتدمير نقطة رصد، فضلاً عن ضبط (3) دراجات نارية وعجلة، وكمية من أواني الطبخ والمفروشات.

وكانت قوات البيشمركة قد أعلنت، أمس السبت، تدمير معدات ومضافات لتنظيم (داعش) في ثلاثة محافظات ضمن عملية امنية انطلقت بمشاركة القوات الاتحادية والحشد لتطهير الفراغات الامنية الشاغرة ومنع عودة بؤر الارهاب.