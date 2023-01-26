اسايش السليمانية تعتقل 7 مطلوبين بالإرهاب بينهم ثلاثة أمراء بتنظيم داعش

شفق نيوز/ افاد مديرية آسايش غرب محافظة السليمانية، يوم الخميس بإلقاء القبض على 7 مطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بينهم ثلاثة بمنصب أمراء في تنظيم داعش.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، إن المتهمين السبعة جميعهم مطلوبون من قبل الحكومة الاتحادية، بموجب المادة 4 من من قانون مكافحة الإرهاب، وجميعهم من محافظات وسط وأقصى العراق قدموا إلى قضاء جمجمال و منطقة "بازيان" للتخفي تحت مسمى العمل.

وفقا للبيان فإنه وبعد التحقيق معهم تبين أن ثلاثة من المعتقلين يحملون رتبة أمير في تنظيم داعش، مشيرا إلى إحالة جميعهم إلى القضاء.

ونوه البيان إلى أن المعتقلين هم كل من: (ھ ، م ، ح)، (أ ، م ، ح )، (ج ، م ، ح )، ( ق ، س ، م )، (م ، ٳ ، ي )، (ب ، ٲ ، ٲ )، (ع ، ع ، ٲ).