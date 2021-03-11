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اسايش السليمانية تطيح بقتلة سائح من بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-11T15:50:05+0000
اسايش السليمانية تطيح بقتلة سائح من بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، يوم الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين بقطع طريق وسلب مواطنين وقتل سائح من سكان العاصمة بغداد بداية الشهر الحالي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة مسلحة تتكون من اربعة أشخاص قاموا بقطع الطريق بين جمجمال وتكية كاكمند، على الناس وسلبهم اموالهم وقتلوا مواطنا عربيا يدعى (ي ه ع) في الخامس من اذار الحالي".

ووفقا للبيان فانه "في 8 من اذار الحالي، اعتقلت قوات الاسايش متهمين اثنين بالواقعة يدعيان ( ب،ل،ح) و (ح،ب،و)، وفي اليوم التالي اعتقلت متهما ثالثا هو (د،أ،ش)"، مبينا ان "هؤلاء الثلاثة جميعا من سكنة قضاء جمحمال".  

واوضح البيان ان "المجنى عليه من أصل عربي ومن اهالي محافظة بغداد وكان يصطحب معه اثنين من اطفاله وابن عم له ارادوا التوجه الى مدينة السليمانية بهدف السياحة"، لافتا الى أن "المتهمين محتجزون بقرار من قاضي تحقيق جمجمال وفقا للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي".

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