اسايش اربيل تسلم "شقيقين ارهابيين" الى نينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش (امن) محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تسليم "ارهابيين" اثنين شقيقين ينتميان لتنظيم "داعش" الى محكمة تحقيق نينوى.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "كلاً من (فارس نوري محمد غدير) و(عبد الكريم نوري محمد غدير) العضوين الفعالين في تنظيم "داعش" الارهابي، تم اعتقالهما بتاريخ 21 تشرين الاول 2021 من قبل مديرية مكافحة ار هاب كوردستان في اربيل".

وأشار البيان إلى أنه "بناء على طلب محكمة تحقيق نينوى وبأمر من القاضي تم تسليم المعتقلين اليوم الاحد 27 شباط الى محكمة تحقيق نينوى".