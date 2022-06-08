"ارهابي" يفجر نفسه في الانبار.. وقائد عسكري رفيع يتوعد: سأسحق بـ"بسطالي" هؤلاء

شفق نيوز/ توعد نائب رئيس قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، "من يفكر بالعبث في من البلد".

وقال الشمري في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "من يفكر أن يعبث بأمن البلد سوف أسحق عليه ببسطالي، ويكون عبرة لمن يعتبر".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر امني مسؤول في قضاء الرطبة اقصى غربي محافظة الانبار، بأن "ارهابياً" فجر نفسه بعد القاء قوة امنية القبض عليه، دون خسائر بشرية.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "عملية امنية نفذت، مساء اليوم، بمنطقة الطبعات بقضاء الرطبة، اسفرت عن مقتل ارهابيين اثنين، ومحاصرة ثلاثة آخرين"، مشيراً إلى أن "أحد الارهابيين الذين تم محاصرتهم قام بتفجير نفسه، من خلال حزام ناسف كان يرتديه، دون وقوع اي خسائر بشرية، لتصل حصيلة القتلى لثلاثة ارهابيين".

وأوضح أن "القوة الامنية القت القبض على الارهابيين الاثنين المتبقيين، وتم نقلم لمستشفى الرطبة العام لتلقي العلاج، بعد اصابتهما بجروح اثناء عملية قصف جوي، ومن ثم تسليمهما للجهات المعنية".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد اعلنت مقتل "إرهابي" والقبض على 5 آخرين بقصف جوي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت أيضاً، إن طيران الجيش نفذ عملية إنزال جوي على المكان المستهدف وعثر على جثة إرهابي، فيما القت القبض على ارهابي جريح جراء الضربات الجوية، في غضون ذلك تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من ملاحقة عجلة حمل بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية كانوا يحاولون الهرب من قصف الطائرات.