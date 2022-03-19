"ارهابيو المناطق".. عمليات بغداد تعتقل 14 متهماً بالدكة العشائرية بينهم نساء

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، اعتقال 14 متهماً "بالدكة العشائرية" بينهم ثلاث نساء، واصفة اياهم بـ"ارهابيي المناطق"، فيما اشارت إلى اخلاء جثة احد القتلى جراء نزاع عشائري.

وقالت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون ومنفذي الدكة العشائرية، ارهاب الاحياء السكنية، والعابثين بالسلم المجتمعي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على ستة متهمين بالدكة العشائرية (اطراف مشاجرات) ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت عمليات بغداد في بيانها أنه "بعد ورود معلومات عن وجود اطلاق نار في منطقة الزعفرانية وعلى الفور توجهت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية وتمكنت من فض نزاع عشائري واعتقال (٨) متهمين بالدكة العشائرية بينهم ثلاث نساء، واخلاء قتيل واحد - وامرأة مصابة في منطقة البطن اثر اطلاق النيران حيث تم مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم".

وأكدت قيادة العمليات في بيانها أن "قطعاتها الامنية ماضية في فرض هيبة القانون للحد من النزاعات العشائرية(الدگة العشائرية) واحالة جميع المتهمين الى الهيئة التحقيقية لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم وفق المادة ٤/٢ من قانون مكافحة الإرهاب"