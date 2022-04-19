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"ارهابيون" يهاجمون نقطة مرابطة أمنية للحشد في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-04-19T19:23:03+0000
"ارهابيون" يهاجمون نقطة مرابطة أمنية للحشد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة ٤ عناصر من الحشد الشعبي بهجوم نفذه تنظيم "داعش" الارهابي في أطراف ناحية قره تبه شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجمت، مساء اليوم، بأسلحة القناص والأسلحة المتوسطة نقطة مرابطة أمنية تابعة الفوج الثالث للواء نداء ديالى للحشد الشعبي في قرية (كشكول) شمالي قره تبه.

واضاف المصدر، أن "عناصر الحشد تصدت للهجوم واشتبكت مع المهاجمين، ما أسفر عن مقنتل عنصرين من الحشد وإصابة اثنين آخرين".

وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت الى موقع الحادث لاسناد الحشد ونفذت حملة تفتيش في محيط الهجوم"، لافتاً إلى أن "الهجوم انتهى بفرار المهاجمين نحو التلال القريبة".

وتشهد مناطق أطراف قره تبه ١١٣ كم شمال شرق بعقوبة حوادث وهجمات مستمرة لقربها من تلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة والفراغات الأمنية الشاسعة.

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