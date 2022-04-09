ارهابيون يختطفون رعاة أغنام في مخمور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، بأن عناصر من تنظيم "داعش" اختطفوا رعاة أغنام في قضاء مخمور.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ارهابيين من تنظيم داعش أقدموا، فجر اليوم، على اختطاف اثنين من رعاة الاغنام من منطقة بير مهيدي الواقعة ضمن ناحية سركران في قضاء مخمور.

وأوضح المصدر، أن عناصر داعش استغلوا الظروف المناخية واختطفوا الرعاة عندما كانوا مع قطعانهم في المنطقة المذكورة، مشيراً إلى أن اقتيادهما الى الجبل حيث انفاقهم ومضافاتهم.

ويقع قضاء مخمور،بين أربع محافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان