"ارهابيون" بنواظير متطورة وزي عسكري يهاجمون كاميرات حرارية شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاربعاء، بأن "ارهابيين" باسلحة ونواظير متطورة يرتدون زياً عسكرياً هاجموا كاميرات حرارية في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة تابعة لتنظيم داعش مؤلفة من 3 عناصر ترتدي الزي العسكري بحوزتها اسلحة خفيفة مزودة بنواظير حرارية متطورة قامت بالتعرض على احدى الكاميرات الحرارية بالقرب من منطقة الهورة شمال بغداد".

واوضح ان "الحادث لم يؤدِ الى وقوع خسائر مادية او بشرية وتم الرد على مصدر النيران من قبل القوة الماسكة، بينما لاذت المجموعة المهاجمة بالفرار باتجاه الحقل الثالث الواقع في منطقة الرواد ضمن القوة الماسكة".