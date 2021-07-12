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ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T20:07:56+0000
ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بارتفاع حصيلة وفيات الحريق الهائل الذي ما يزال يلتهم مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 36 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وتفحمت جثثهم جراء الحريق إضافة إلى إصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختناق في حريق مركز الشفاء بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية.

ورجح المصدر الطبي أن تتجاوز الحصيلة 50 وفاة جراء الحريق، مشيرا إلى أن مصير العشرات من المرضى ومرافقيهم ما يزال مجهولاً

من جانبه، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "3 أسطوانات أوكسجين انفجرت داخل المركز جراء الحريق".

كما أفاد مصدر في الدفاع المدني بأن الانفجارات تتوالى في المستشفى بفعل اسطوانات الأوكسجين وأجهزة التبريد.

ودخلت فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية في ذي قار بحالة استنفار لاحتواء الحريق ومعالجة الجرحى وسط تجمهر ذوي المرضى أمام المستشفى.

كما توجه مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان إلى الناصرية.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

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