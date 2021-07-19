ارتفاع حصيلة تفجير مدينة الصدر إلى 25 قتيلاً و47 جريحاً: قد يكون انتحارياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بارتفاع حصيلة التفجير الذي وقع في سوق بمدينة الصدر الى 25 قتيلاً و47 جريحاً، مرجحا أن يكون التفجير انتحارياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خبير المتفجرات وصل الى موقع الانفجار في مدينة الصدر ويشك أن التفجير ناجم عن انتحاري".

واشار الى "ارتفاع الحصيلة الى 25 قتيلاً و47 جريحاً"، موضحا أن "الحصيلة ارتفعت نتيجة وجود قتلى وجرحى نقلوا عن طريق المدنيين الى المستشفيات ولم يسجلوا لدى القوات الامنية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح".

ولاحقاً أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر التوقيف عقب التفجير الذي ذهب ضحيته 20 شخصاً بين قتيل وجريح.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

ووجه الكاظمي وفقاً للبيان، بـ"فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".