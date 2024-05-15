ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على نقطة للجيش العراقي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بوفاة أحد المصابين جراء هجوم العيث بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، قبل يومين، متأثرا بجروحه، ليرتفع عدد الضحايا إلى 6 بضمنهم آمر فوج في الجيش".

وسقط ضابط وأربعة جنود عراقيين ضحايا فيما أُصيب خمسة آخرون بجروح في صدهم هجوماً مساء الاثنين الماضي، شنه تنظيم داعش على نقطة للجيش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

ونعت وزارة الدفاع العقيد الركن "خالد ناجي وساك" آمر الفوج الثاني لواء المشاة الـ93 فرقة المشاة الـ21، والذي سقط ضحية، مع عدد من مقاتلي الفوج نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية.

وعلى إثر ذلك، شرعت قوات الأمن العراقية، بعملية أمنية "كبرى" من ثلاثة محاور في منطقة "العيث"، رداً على الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم داعش على موقع للجيش العراقي.