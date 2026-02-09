ارتفاع عدد سجناء "داعش" المرحلين إلى العراق إلى 4583 شخصاً

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد سجناء تنظيم "داعش" المرحلين إلى العراق.

وأفاد معن، لوكالة شفق نيوز، بارتفاع حصيلة السجناء القادمين إلى العراق إلى 4583 سجيناً من العراقيين والسوريين وجنسيات مختلفة.

والاسبوع الماضي، أكد معن لوكالة شفق نيوز، نقل 2250 سجيناً من عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق، براً وجواً وبالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيراً إلى أنهم من جنسيات متعددة وأُودعوا في مراكز احتجاز محصّنة.

وأوضح أن العراق يتحمّل مسؤولية هذا الملف عن المجتمع الدولي، ما يتطلب تعاوناً من الدول المعنية، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا بإشراف قيادة العمليات المشتركة لإجراء التحقيقات وفق الأطر القانونية، وبإشراف السلطة القضائية العراقية.

يذكر أن العدد المتوقع وصوله سيصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.