ارتفاع عدد المصابين من الجيش العراقي بعملية "حوض حمرين" في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة عملية حوض حمرين إلى ثلاثة مصابين من الجيش العراقي، فيما تم تفجير خمس عبوات ناسفة وقتل عنصرين من داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اثنين من مرافقي المقدم في الفوج الثاني من القوات الخاصة بالفرقة الأولى للجيش، أصيبا أيضاً بانفجار العبوة التي استهدفت دوريتهم خلال عمليات (ثأر الشهداء) في حوض حمرين شمال شرقي ديالى".

واكد المصدر "قتل عنصرين من داعش وتفجير خمس عبوات من قبل الجهد الهندسي في الفرقة الأولى".

وكان مصدر امني في ديالى، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "عناصر من داعش اشتبكوا مع قوة من الفوج الثاني قوات خاصة في حاوي العظيم شمالي ديالى مما أسفر عن اصابة ضابط برتبة مقدم بجروح متفاوتة".

وانطلقت مطلع الاسبوع الجاري عملية امنية واسعة النطاق في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى من 3 محاور لتعقب خلايا داعش، بمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري وقوات خاصة من الرد السريع وفق المعلومات الاولية وتجري من 4 محاور في ان واحد بإسناد من طيران الجيش.

وتأتي العمليات ثأراُ لـ"شهداء مجزرة سرية الجيش" غربي العظيم، والتي نفذها عناصر داعش فجر الجمعة الماضي.