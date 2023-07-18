ارتفاع أعداد الضباط المعتقلين على خلفية هجمات النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال المزيد من الضباط الأمنيين في النجف على خلفية الهجمات المسلحة التي استهدفت مقاراً لأحزاب سياسية بالمحافظة.

وأخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن عدد الضباط الموقوفين في النجف إثر استهداف عدد من مقرات الأحزاب ارتفع الى 19 ضابطا بمختلف الرتب العسكرية.

وأشار المصدر إلى إيداع الضباط المعتقلين مركز الانضباط العام.

وأمس الاثنين، نفذت قوة امنية كبيرة أوامر قبض بحق 9 ضباط كبار تراوحت رتبهم بين عميد وعقيد في قيادة شرطة النجف، بينهم قائد شرطة الكوفة العميد ناجح الحدراوي، وذلك على خلفية تعرض مقار حزبية بالمحافظة لإطلاق نار.

وأبلغ مصدر أمني، بتكثيف الإجراءات الامنية وتشديد الحماية لمقرات الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك بعد الهجمات المسلحة التي طالت ثلاثة أحزاب سياسية في النجف فجر أمس الاثنين.

وكان مسلحون قد فتحوا، فجر الاثنين، نيران أسلحتهم الثقيلة ضد مقرات تابعة "لمنظمة بدر" في الكوفة، و"انصار الله الأوفياء" في حي المكرمة، و"عصائب اهل الحق" في حي المكرمين، ضمن محافظة النجف.