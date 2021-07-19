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ارتفاع ضحايا انفجار سوق مدينة الصدر إلى 5 قتلى و15 جريحاً

Category: أمـن

Date: 2021-07-19T16:19:12+0000
ارتفاع ضحايا انفجار سوق مدينة الصدر إلى 5 قتلى و15 جريحاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، يوم الاثنين، إلى 5 قتلى و15 جريحاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر".

وأضاف أن 5 قتلى بينهم طفل و15 جريحاً سقطوا جراء الانفجار.

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح. وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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