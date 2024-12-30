ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يوم الاثنين، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151600 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 151700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151600 دينار مقابل 100 دولار.