ارتفاع حصيلة هجوم صلاح الدين إلى 21 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في الحشد الشعبي، بأن حصيلة هجوم داعش على قوات الحشد في صلاح الدين يوم السبت ارتفعت إبى 21 قتيلاً وجريحاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم خلف 11 شهداء و10 جريحاً من أبناء محافظتي ذي قار والسماوة بينهم آمر الفوج الثالث أبو علياء الحسناوي التابع للواء 22 في الحشد الشعبي".

وأشار المصدر إلى أن "الحصيلة قابلة للارتفاع جراء إصابات خطرة لبعض الجرحى".

ووقع الهجوم في قاطع العيث في ناحية حمرين التابعة لقضاء الدور شرقي صلاح الدين. وكان مصدر قد أبلغ وكالة شفق نيوز بمقتل ثلاثة عناصر بينهم الحسناوي وإصابة اثنين آخرين في حصيلة أولية.