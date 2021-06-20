ارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى ٧ ضحايا وجرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى بارتفاع حصيلة هجوم البوبكر في ناحية العظيم شمالي ديالى إلى سبع ضحايا وجرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة هجوم داعش بالقناصة على نقطة مرابطة امنية للحشد العشائري في محيط قرية البو بكر في اطراف ناحية العظيم ٦٠كم شمال بعقوبة ارتفع الى ٣ ضحايا (رجل وزوجته وأبنهما) و٤ جرحى بينهم مدنيان والقوات الامنية تفرض سيطرتها بالكامل على كل محاور القرية والطلاق عملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش.

وأضاف أن الهجوم استهدف نقطة مرابطة للحشد تلاه هجوم على منازل المدنيين في منطقة البو دلو في قرية البو بكر شمال غربي العظيم.

وأكد أن قوات الجيش تفرض سيطرتها على الموقف.