ارتفاع حصيلة هجوم ديالى بعد كمين استهدف القوة الساندة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة هجوم قره تبه في المحافظة إلى 4 ضحايا و4 مصابين نتيجة كمين استهدف قوات اسناد كانت متجهة إلى موقع الهجوم.

وأكد المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش نصبت كمينا بعبوة ناسفة لقوات من الجيش تابعة للفرقة الاولى - اللواء ٥٣ خلال توجهها إلى قرية مشكوك لإسناد نقطة أمنية تعرضت لهجوم بأسلحة القناص.

وأضاف، أن حصيلة الهجومين ارتفعت إلى ٤ضحايا و ٤مصابين آخرين.

وأفاد مصدر أمني في ديالى في وقت سابق بسقوط ضحية من الجيش وإصابة آخر بهجوم لداعش في أطراف ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى .

وأوقع الهجوم ضحية ومصاب كحصيلة أولية.

وتتعرض مناطق أطراف ناحية قره تبه وشمال شرقي ديالى لتعرضات ليلية غالبا ما تكون بأسلحة القناص لقربها من تلال حمرين والمناطق الساخنة القريبة من معاقل التنظيمات الإرهابية.