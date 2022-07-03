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ارتفاع حصيلة هجوم داعش في ديالى إلى ضحيتين وخمسة مصابين

Category: أمـن

Date: 2022-07-03T20:12:44+0000
ارتفاع حصيلة هجوم داعش في ديالى إلى ضحيتين وخمسة مصابين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الأحد بارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة أمنية في قاطع شروين التابع لناحية المنصورية ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة إلى ضحيتين و٥ مصابين من لواء نداء ديالى -الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تعزيزات أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقاط المرابطة بعناصر إضافية تحسبا لأي طارئ أمني.

وهام عناصر من تنظيم داعش نقطة أمنية تابعة للحشد الشعبي- لواء نداء ديالى في أطراف حوض شروين – قرية محمد العلي التابع لناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وأوقع الهجوم في حصيلة أولية ضحية من الحشد وثلاثة مصابين.

من جانبه أكدت هيئة الحشد الشعبي، أن الضحيتين هما "رافد محمد مطلك" و"حسين عباس الجبوري"، في اللواء 62 بالحشد الشعبي.

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