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ارتفاع حصيلة هجوم داعش في ديالى الى 9 ضحايا ومصابين

Category: أمـن

Date: 2021-09-26T05:40:06+0000
ارتفاع حصيلة هجوم داعش في ديالى الى 9 ضحايا ومصابين

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى اليوم الاحد بارتفاع حصيلة الهجوم المزدوج في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة الى 9 ضحايا ومصابين بينهم ضابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة الهجوم المزدوج بالعبوة الناسفة واسلحة القناص في منطقة "حد الأخضر" في اطراف ناحية العبارة ارتفع الى 5 ضحايا و4 مصابين بينهم ضابط وعدد من المدنيين.

واضاف" ان بعض المصابين حالتهم حرجة ويخضعون للعناية المركزة "

وشن تنظيم داعش في ساعة متقدمة من ليلة أمس السبت هجوماً مزدوجاً بعبوة ناسفة استهدفت مركبة كبيرة "لورة" يحمل مادى (سبيس) واثناء تجمع الأهالي والشرطة هاجم عناصر التنظيم المتجمعين باسلحة القناص ومن محورين ما تسبب بسقوط الضحايا والجرحى.

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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