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ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة عسكرية قرب خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T04:49:29+0000
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة عسكرية قرب خانقين

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم السبت بان حصيلة الهجوم على نقاط للجيش العراقي في اطراف خانقين انتهت عند ضحية واثنين من المصابين وحرق عجلة نوع همر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن حصيلة الهجوم الارهابي على نقاط مرابطة للجيش تابعة للواء الاول من الفرقة الاولى في سيطرة حلوان بين اطراف ناحية جلولاء وقضاء خانقين هي ضحية وجريحان وحرق عجلة عسكرية همر.

واضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل تمشيط ومعالجة محيط الحادث فيما فر المهاجمون إلى مناطق بعيدة شمالي جلولاء.

وتتعرض مناطق اطراف جلولاء وخانفين منذ عام ٢٠١٧ لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة والتي تحولت الى ملاذات ومنطلقات لتنظيم داعش لاستهداف المدنيين والقطعات الأمنية.

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