ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قرية بمخمور والأهالي يشيعون الضحايا (صور)

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية وطبية يوم السبت بارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش على قرية في قضاء مخمور إلى أربع ضحايا و7 جرحى.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة رجل آخر اختطفه عناصر داعش اثناء الهجوم ليصبح عدد الضحايا أربعة بينهم شقيقان من قرية "الحاج علي" هبوا لنصرة الأهالي في التصدي لهجوم داعش.

وذكرت المصادر ان عدد المصابين ارتفع أيضا إلى 7 جرحى، مبينا أن هؤلاء أصيبوا جميعهم باشتباكات دارت بينهم وبين المهاجمين.

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم بسقوط 8 ضحايا وجرحى معظمهم من الحشد العشائري، والشرطة العراقية بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية "الخطاب" في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وأبلغ المصدر وكالتنا بأن ضابطاً برتبة نقيب في الشرطة، وشقيقه المدني إضافة إلى مقاتل في الحشد العشائري سقطوا ضحايا بهجوم شنه مسلحو التنظيم المتشدد على قرية "الخطاب" التابعة لقضاء مخمور، مضيفا أن هؤلاء قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة استهدفتهم أثناء الملاحقة والاشتباك مع داعش.

وبيّن المصدر أن أربعة من الحشد العشائري (مقاتلون سُنّة مناهضون لداعش)، ومدنياً أصيبوا بجروح خلال الهجوم، مشيراً إلى مقتل أحد عناصر التنظيم بينما لاذ الآخرون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وهذا ثاني هجوم يشنّه مسلحو تنظيم داعش على قضاء مخمور في أقل من أسبوع فقد سقط ثلاثة عناصر من قوات الجيش العراقي بهجوم مماثل يوم الأحد الماضي.

وقال مراسلنا إن ابناء العشائر في جنوب الموصل شيعوا اليوم جثامين الضحايا الذين سقطوا بالهجوم.