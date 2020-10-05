سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

Category: أمـن

Date: 2020-10-05T18:43:34+0000
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات الشرطة الاتحادية في كركوك يوم الاثنين ارتفع إلى 7 ضحايا بين قتيل وجريح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه داعش على قوات الشرطة الاتحادية في الحويجة بلغت قتيلين اثنين و5 جرحى".

وكان مصدر أمني قد أبلغ شفق نيوز، الاثنين، بأن مسلحي داعش شنوا هجوما على مقر قوات الشرطة الاتحادية في قرية نكار التابعة لقضاء الحويجة، ما أوقع 4 جرحى في صفوفها بينهم ضابط وفق حصيلة أولية.

وتتكرر الهجمات التي يشنها مسلحو داعش في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين منذ مطلع العام الجاري، رغم عمليات تمشيط مستمرة تشنها قوات الأمن العراقية في تلك المناطق.



related

مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-07 10:43:49
مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

بإنزال جوي مشترك.. الإطاحة بأربعة دواعش في كركوك

Date: 2020-09-07 18:14:26
بإنزال جوي مشترك.. الإطاحة بأربعة دواعش في كركوك

داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

Date: 2019-12-25 06:43:17
داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

داعش ينحر خمسة من مربي الجاموس شمال غرب كركوك

Date: 2019-10-09 07:43:18
داعش ينحر خمسة من مربي الجاموس شمال غرب كركوك

مقتل عنصرين من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-25 20:46:53
مقتل عنصرين من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

هجوم مسلح لداعش على نقطة امنية عراقية بمحافظة كركوك

Date: 2020-08-24 18:11:33
هجوم مسلح لداعش على نقطة امنية عراقية بمحافظة كركوك

جرحى بهجوم جديد لداعش قرب كركوك

Date: 2020-02-18 23:17:03
جرحى بهجوم جديد لداعش قرب كركوك

حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

Date: 2020-08-24 19:03:32
حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية