ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات الشرطة الاتحادية في كركوك يوم الاثنين ارتفع إلى 7 ضحايا بين قتيل وجريح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه داعش على قوات الشرطة الاتحادية في الحويجة بلغت قتيلين اثنين و5 جرحى".

وكان مصدر أمني قد أبلغ شفق نيوز، الاثنين، بأن مسلحي داعش شنوا هجوما على مقر قوات الشرطة الاتحادية في قرية نكار التابعة لقضاء الحويجة، ما أوقع 4 جرحى في صفوفها بينهم ضابط وفق حصيلة أولية.

وتتكرر الهجمات التي يشنها مسلحو داعش في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين منذ مطلع العام الجاري، رغم عمليات تمشيط مستمرة تشنها قوات الأمن العراقية في تلك المناطق.







