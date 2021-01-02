سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع حصيلة هجوم خانقين إلى قتيل و6 جرحى من الجيش

Category: أمـن

Date: 2021-01-02T18:33:32+0000
ارتفاع حصيلة هجوم خانقين إلى قتيل و6 جرحى من الجيش

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ديالى اليوم بإرتفاع حصيلة هجوم داعش في اطراف خانقين إلى قتيل و6 جرحى من الجيش العراقي.

وكان مصدر أمني في ديالى، افاد يوم السبت، بإصابة جنديين بهجوم لداعش شمالي قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الحصيلة النهائية لهجوم داعش على نقاط أمنية للجيش في منطقة "حلوان" 25 كم شمال شرق خانقين، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 6 اخرين بجروح متفاوتة.

واضاف المصدر أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى والقتيل إلى الطب العدلي فيما أكدت قوات الجيش سيطرتها على الموقف.

وتتعرض مناطق اطراف خانقين لهجمات وتعرضات أمنية منذ أكثر من عامين بسبب الفراغات الأمنية وتسلل عناصر داعش من مناطق تلال حمرين نحو حدود خانقين.

related

هجمات داعش تجبر سكان قرية على اخلائها بالكامل في خانقين

Date: 2019-11-04 07:31:23
هجمات داعش تجبر سكان قرية على اخلائها بالكامل في خانقين

ضبط كدس عتاد داخل وكر لعناصر داعش في كركوك

Date: 2020-12-21 07:23:53
ضبط كدس عتاد داخل وكر لعناصر داعش في كركوك

الحشد الشعبي يعلن "تدمير" تجمع لداعش في حاوي العظيم بديالى

Date: 2020-11-23 07:37:13
الحشد الشعبي يعلن "تدمير" تجمع لداعش في حاوي العظيم بديالى

شعبة مكافحة المتفجرات تطهر جسرين من المخلفات الحربية غربي الانبار

Date: 2020-12-31 13:38:19
شعبة مكافحة المتفجرات تطهر جسرين من المخلفات الحربية غربي الانبار

الكريطي: ضربة "السعلوة" أحبطت مخططاً لداعش يستهدف المدنيين والصاق التهمة بالحشد

Date: 2020-12-06 13:16:53
الكريطي: ضربة "السعلوة" أحبطت مخططاً لداعش يستهدف المدنيين والصاق التهمة بالحشد

انطلاق عملية "الفتح المبين" بالأنبار و"الوعد الصادق" في البصرة يحقق اهدافه

Date: 2020-09-13 06:59:24
انطلاق عملية "الفتح المبين" بالأنبار و"الوعد الصادق" في البصرة يحقق اهدافه

السفير التركي يعلّق على خطف مواطنين عراقيين في متنازع عليها

Date: 2020-01-31 16:45:19
السفير التركي يعلّق على خطف مواطنين عراقيين في متنازع عليها

"ابو عبد الله الجنابي" مساعد لأحد ولاة داعش بقبضة الاستخبارات العراقية

Date: 2019-08-02 14:56:33
"ابو عبد الله الجنابي" مساعد لأحد ولاة داعش بقبضة الاستخبارات العراقية