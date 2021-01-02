ارتفاع حصيلة هجوم خانقين إلى قتيل و6 جرحى من الجيش

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ديالى اليوم بإرتفاع حصيلة هجوم داعش في اطراف خانقين إلى قتيل و6 جرحى من الجيش العراقي.

وكان مصدر أمني في ديالى، افاد يوم السبت، بإصابة جنديين بهجوم لداعش شمالي قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الحصيلة النهائية لهجوم داعش على نقاط أمنية للجيش في منطقة "حلوان" 25 كم شمال شرق خانقين، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 6 اخرين بجروح متفاوتة.

واضاف المصدر أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى والقتيل إلى الطب العدلي فيما أكدت قوات الجيش سيطرتها على الموقف.

وتتعرض مناطق اطراف خانقين لهجمات وتعرضات أمنية منذ أكثر من عامين بسبب الفراغات الأمنية وتسلل عناصر داعش من مناطق تلال حمرين نحو حدود خانقين.