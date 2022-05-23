ارتفاع حصيلة هجوم جلولاء الى 6 ضحايا وعدد من الجرحى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، بارتفاع حصيلة هجوم جلولاء في محافظة ديالى الى 6 ضحايا و8 جرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم المزدوج بقذائف الهاونات واسلحة القنص الذي استهدف قرية (الإصلاح) شمالي ناحية جلولاء انتهى بسقوط 6 ضحايا بينهم امرأتان و8 جرحى بينهم جندي عراقي، ومحاضر.

وبين المصدر أن الحصيلة الأولية كانت ضحيتين واثنين من المصابين وبعد سيطرة عناصر داعش على احد المنازل في أطراف القرية ومنع قوات الأمن والأهالي من اقتحامه دارت اشتباكات بين مع قوات الأمن وانتهت باقتحام المنزل وفرار المهاجمين والعثور على 4 ضحايا قتلهم عناصر التنظيم.

وتتعرض قرى شمالي جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من حدود كوردستان منذ عام 2017 وحتى الان.