سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع حصيلة هجوم جلولاء الى 6 ضحايا وعدد من الجرحى

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T21:56:29+0000
ارتفاع حصيلة هجوم جلولاء الى 6 ضحايا وعدد من الجرحى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، بارتفاع حصيلة هجوم جلولاء في محافظة ديالى الى 6 ضحايا و8 جرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم المزدوج بقذائف الهاونات واسلحة القنص الذي استهدف قرية (الإصلاح) شمالي ناحية جلولاء انتهى بسقوط 6 ضحايا بينهم امرأتان و8 جرحى بينهم جندي عراقي، ومحاضر.

وبين المصدر أن الحصيلة الأولية كانت ضحيتين واثنين من المصابين وبعد سيطرة عناصر داعش على احد المنازل في أطراف القرية ومنع قوات الأمن والأهالي من اقتحامه دارت اشتباكات بين مع قوات الأمن وانتهت باقتحام المنزل وفرار المهاجمين والعثور على 4 ضحايا قتلهم عناصر التنظيم.

وتتعرض قرى شمالي جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من حدود كوردستان منذ عام 2017 وحتى الان.

related

إرتفاع حصيلة هجوم جلولاء إلى ضحية ومصابين من الجيش

Date: 2022-05-05 21:13:23
إرتفاع حصيلة هجوم جلولاء إلى ضحية ومصابين من الجيش

سقوط 7 ضحايا وجرحى باشتباكات بين الأهالي وداعش في ديالى

Date: 2021-07-05 05:09:26
سقوط 7 ضحايا وجرحى باشتباكات بين الأهالي وداعش في ديالى

هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

Date: 2021-02-09 21:38:18
هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

إصابة جندي بهجوم داعش وإحباط أخر في ديالى

Date: 2022-05-05 19:34:28
إصابة جندي بهجوم داعش وإحباط أخر في ديالى

داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

Date: 2020-12-30 14:11:58
داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

Date: 2022-01-21 12:22:46
معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

انتهاء هجوم ديالى باستعادة نقطة امنية من داعش

Date: 2021-10-06 18:06:15
انتهاء هجوم ديالى باستعادة نقطة امنية من داعش

محافظة عراقية تتحصن لـ"غزوات رمضان" بخطط جديدة

Date: 2022-04-03 17:09:54
محافظة عراقية تتحصن لـ"غزوات رمضان" بخطط جديدة