ارتفاع حصيلة هجوم المقدادية الى 11 ضحية ومصاباً

2023-03-07T04:10:14.000000Z

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الهجوم المزدوج في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة إلى 8 ضحايا وثلاثة مصابين.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم أودى 8 مدنيين بين اسرة كاملة مؤلفة من محام وزوجته وأطفاله الاثنين واصيب 3 اخرون، عندما استهدفت مسلحون عائلة ومنزل احد شيوخ العشائر تلاه انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة المحامي مع أسرته في منطقة (الشاخة) قرية "الهزينية" 6 كم جنوب المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

 واضاف ان الحادث قيد التحقيق بعد فرض اجراءات امنية مشددة وتكثيف انتشار القوات الامنية مبينا ان الحادث ارهابي بحسب المعلومات والتحقيقات الاولية.

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